“Cagliari, piccola cittadina, avrebbe piccoli problemi da risolvere e invece ci si fa male da soli. Questo è il grido dei residenti, dei cittadini che vedono davanti ai propri occhi lo sfacelo quotidiano”.

Parla Adolfo Costa, presidente del comitato di Stampace, a nome di tutti coloro che inermi assistono a “scene come questa rappresentata nella foto, siamo nella lussuosa via Mameli, sono sempre più frequenti a Cagliari. Piccola Cittadina, con enormi problemi che ad ogni legislatura si moltiplicano. E, mentre l’opposizione in consiglio comunale lancia strali al veleno, contro gli attuali amministratori, dimenticandosi dello sfacelo che hanno posto in essere precedentemente, l’attuale giunta è purtroppo ferma al palo. Convinta che con i proclami e i selfie si possa governare e tenere a bada i cittadini, i quali, si trovano nel mezzo di questa ridicola battaglia tra opposizione e maggioranza in consiglio comunale.

Se, si lasciassero da parte le commemorazione e i rifacimenti fatti da muratori inesperti, degli “Archi “, e si pensasse di più alla raccolta dei rifiuti sparsi per strada anziché farsi ” fotografare “ mentre si raccolgono, una tantum, se si attivassero le telecamere per controllare la movida perché non sfoci in mala movida , se si restituissero alla collettività i parcheggi inutilizzati dalla regione, Cagliari, piccola cittadina, avrebbe piccoli problemi da risolvere, e invece ci si fa male da soli.

