Momenti di panico e terrore ieri sera ad Ozieri, quando un un 64enne ha chiamato i carabinieri dicendo di aver ucciso la moglie. Inoltre, l’uomo aveva lasciato il gas aperto in casa, facendo perdere le sue tracce. Fortunatamente, è stato accertato che la donna stesse bene in un altro luogo e i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area coinvolta. L’uomo è stato rintracciato poco dopo e fermato.

Le forze dell’ordine hanno anche appurato che il 64enne è la stessa persona autrice delle offese ai carabinieri sulla lapide di Walter Frau, imbrattata nel 2022. Frau fu ucciso nell’agguato di Chilivani il 16 agosto 1995. L’uomo era stato condannato a nove mesi di reclusione e a una multa di 3500 euro. 1500 euro, invece, come provvisionale ai familiari di Frau, che si erano costituiti parte civile.

Una vicenda che poteva trasformarsi in tragedia se non ci fosse stato l’intervento tempestivo di forse dell’ordine e pompieri.