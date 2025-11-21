Cagliari, Sant’Avendrace, “habemus lucem”: lampioni accesi e residenti felici ma la polemica non si spegne. Edoardo Tocco: “Quanto accaduto è inaccettabile”. Dopo settimane di buio pesto, il problema sempre essere arrivato al capolinea: l’illuminazione pubblica ha ripreso a funzionare. Ma la preoccupazione resta e sull’accaduto interviene il consigliere comunale Tocco: “I quartieri di San Michele e Sant’Avendrace hanno vissuto giorni di profonda preoccupazione a causa della prolungata assenza di pubblica illuminazione. In un momento storico in cui la sicurezza dei residenti è, e deve rimanere, una priorità assoluta per l’Amministrazione, l’oscurità non è solo un disagio, ma una grave minaccia alla tranquillità e all’incolumità pubblica.”

“Il guasto, dovuto a un importante cortocircuito, ha richiesto numerosi giorni e diverse sollecitazioni per essere risolto, lasciando la cittadinanza esposta a seri rischi. Molti residenti – in particolare donne, anziani e bambini – hanno subito disagi significativi, con diverse cadute documentate causate dall’oscurità. A ciò si aggiunge il legittimo timore generato dalla presenza notturna di individui non identificati che purtroppo approfittano del buio per circolare indisturbati.”

“Finalmente, il problema sembra essere risolto – prosegue Tocco – ma quanto accaduto è inaccettabile. Per questo motivo, chiederò formalmente e con la massima urgenza all’Amministrazione Comunale di garantire maggiore attenzione, verifiche preventive più rigorose ed una manutenzione programmata efficace delle infrastrutture. È fondamentale che si investano risorse per evitare il ripetersi di simili episodi.

La sicurezza urbana non è un optional; è la prima prerogativa da tutelare per la qualità della vita dei nostri concittadini.”