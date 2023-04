Cagliari, ha un malore improvviso e si accascia per strada: donna salvata e portata all’ospedale

Paura per la sorte di una donna, svenuta all’improvviso in via Is Mirrionis a Cagliari. È svenuta e si è accasciata vicino all’angolo con via Timavo, dove c’è la fermata dei pullman. I passanti che hanno assistito alla scena hanno subito dato l’allarme, chiamando il 118. Sul posto sono piombate due ambulanze: una della Cagliari Emergenza e l’altra dell’Ats, una medicalizzata. La donna nel giro di qualche minuto si è leggermente ripresa: è stata comunque portata all’ospedale per svolgere tutta una serie di visite e accertamenti utili per capire le cause dell’improvviso malore.