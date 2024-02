Cagliari ha la prima donna questore, priorità a malamovida e sicurezza: “Massimo impegno”

Si chiama Rosanna Lavezzaro, ha 58 anni, è di Torino ed è il primo questore donna di Cagliari. Sarà lei, da oggi, a guidare questura e polizia dopo Paolo Rossi. Sposata, due figli, si è laureata in Scienze Politiche e ad appena 23 anni è entrata nell’amministrazione della pubblica sicurezza frequentando il corso di formazione per vice commissario presso l’istituto superiore di polizia di Roma. Nell’agosto del 1990, al termine del corso, viene assegnata alla questura di Torino ove dal 1992 al 2000 presta servizio alla Digos col ruolo di funzionario addetto per essere poi nominata vice dirigente. Viene quindi nominata dirigente dell’ufficio immigrazione che ha diretto fino al 2015. Nel febbraio dello stesso anno è nominata capo di gabinetto della medesima questura. Nel 2016 viene promossa dirigente superiore e assume l’incarico di questore di Vercelli sino al 2019. Dal 2019 e sino al 2022 è questore di Novara. Nel 2022 viene nominata questore di Rimini sino al novembre 2023 fino alla promozione di dirigente generale di pubblica sicurezza presso la direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della polizia.

Tra la priorità la lotta alla malamovida e il tema-obbiettivo, importante, della sicurezza: “Non ho ricette preconfezionate, posso però dire senza tema di smentita che mi impegnerò al massimo”.