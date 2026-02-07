Cagliari, guardate come si è ristretta via Roma: “In futuro sarà impossibile ospitare grandi eventi”. C’erano una volta le quattro corsie scorrevoli, se il traffico è spesso paralizzato in città sarà anche per la nuova versione ridotta di via Roma? L’analisi di Maurizio Savigni: “Ecco la vecchia via Roma con la sua ampia carreggiata a quattro corsie, fino ad allora era possibile svolgere eventi di grandi dimensioni, come la sfilata dei carri di Carnevale…giusto per fare un esempio.

Per tali manifestazioni occorre uno spazio più ampio di quello attuale, considerata la necessità di tenere libera una corsia per l’uscita delle auto dei residenti, oltre che per il passaggio dei mezzi di soccorso. Ergo, il ridimensionamento da quattro a due corsie rende “non consigliabile” svolgere grandi eventi nella nuova via Roma”.