Episodio di violenza familiare a Novara. Nove anni di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti di un ragazzo di 15 anni da parte dei genitori. Le vessazioni erano legate al rendimento scolastico del ragazzino: secondo i genitori doveva diventare un medico affermato e, se non rispettava le aspettative dei familiari,veniva punito. Il giovane ha prima chiesto all’intelligenza artificiale se fosse normale e poi si è confidato con un amico. Liberatosi del peso di ciò che aveva subito, si è rivolto alle forze dell’ordine a ciò aveva raccontato che si era allontanato da casa perché non era trattato bene.

Le forze dell’ordine si stanno occupando di ricostruire il quadro familiare vissuto dal ragzzino. I genitori sono stati denunciati per maltrattamenti.