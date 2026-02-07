Cagliari, la mareggiata restituisce milioni di metri cubi di sabbia finissima e bianca: cumuli di “oro bianco” nella spiaggia dei centomila, come prima del famoso ripascimento che cambiò il volto del Poetto. Calpestata e presa in mano questa mattina da tanti avventori che hanno passeggiato in riva al mare, dopo il passaggio del ciclone Harry l’acqua si è ritirata e ha mostrato il tesoro che ha lasciato. La sabbia naturale, quella che era stata ricoperta dalla colata grigia del 2002, è nuovamente lì. La riflessione di Roberto P.: “Quale ripascimento con sabbia di cava. Non vi rendete nemmeno conto del bene che avete ricevuto dalla natura che va rispettata e non violentata nella battaglia contro il cemento”.