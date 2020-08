Cagliari, grave scontro tra due auto in viale La Playa: un morto e diversi feriti

Cagliari, grave incidente stradale tra viale La Playa e viale Pula: squadre Vigili del Fuoco sul posto.

Intervento dei Vigili del Fuoco di Cagliari intorno alle 01:00, per un incidente stradale tra viale La Playa e viale Pula. La sala operativa 115, che ha ricevuto la richiesta di soccorso, ha inviato sul posto due squadre di pronto intervento, la “4A” squadra terra del distaccamento cittadino con sede al porto e la 1A della sede centrale di viale Marconi.

Per cause ancora da accertare sono rimaste coinvolte due auto in uno scontro, ci sono feriti in gravi condizioni e purtroppo un deceduto.

Gli operatori VVF all’arrivo sul posto hanno provveduto ad estrarre gli occupanti incastrati tra le lamiere dei veicoli coinvolti, affidati al personale delle ambulanze del servizio di emergenza del 118, e successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture e della sede stradale.

La strada è stata temporaneamente, parzialmente interdetta alla circolazione per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Per la gestione della viabilità, per gli accertamenti e i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cagliari.