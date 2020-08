Paura nella notte al Poetto: auto perde il controllo, si scontra con un palo e si ribalta

Quartu Sant’Elena, incidente stradale sulla litoranea di viale Poetto.

Una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando, è intervenuta intorno alle 01:40, sulla litoranea di viale Poetto in territorio del comune di Quartu Sant’Elena, dove per cause ancora da accertare un’auto ha perso il controllo sbandando ed è andata a finire contro un lampione dell’illuminazione pubblica ribaltandosi al centro della carreggiata in direzione del Margine Rosso.

Fortunatamente il conducente sembra abbia riportato solo escoriazioni e lievi ferite: è stato subito soccorso dal personale di un’ambulanza inviata dal 118.

Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, del lampione e della sede stradale.

Sul posto anche i Carabinieri che hanno gestito la viabilità ed effettuato gli accertamenti e i rilievi di legge.