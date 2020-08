Cagliari, grave il titolare di un locale del Corso aggredito a colpi di casco: “Rossano, non mollare”

Si trova ricoverato nel reparto di Neurochirurgia del Brotzu Rossano Murtas, il 50enne aggredito con un colpo di casco alla testa nel cuore della notte tra il Corso Vittorio e via Sassari dal ventenne Alessandro Medda, arrestato dalla polizia per tentato omicidio. I medici, nelle prossime ore, lo sottoporranno ad altre Tac: l’uomo è ancora in pericolo di vita e non è cosciente. Murtas è molto conosciuto: insieme alla moglie gestisce, proprio nel Corso Vittorio, il locale “Kephas Pizza & Grill”. Chi l’ha aggredito violentemente l’ha fatto a qualche ora di distanza da un litigio scoppiato tra lo stesso Murtas e il titolare di un altro locale: così è emerso dalla prime indagini svolte dai poliziotti. E tutto il Corso, oggi, è sotto choc per quanto accaduto: la notizia dell’aggressione al cinquantenne ha presto fatto il giro delle altre pizzerie, dei ristoranti, dei negozi non food e dei bar.

E sulla pagina ufficiale dell’associazione del Centro commerciale naturale “La passeggiata del Corso” c’è un lungo messaggio dedicato a Rossano Murtas: “Non avremmo mai voluto scrivere un post di questo tipo. Purtroppo è successo un fatto gravissimo, un ristoratore è stato aggredito. Lo spirito di questa pagina è quello di voler condividere successi e traguardi di tutte le attività presenti nel Corso. Vogliamo essere sempre propositivi anche nelle difficoltà, ma questo fatto ci mette a dura prova. Il Corso non è questo, non è una piazza dove si commettono illeciti e dove le persone debbano avere paura. È la via della leggerezza e della rilassatezza, dove chi viene nel corso vuole passare una serata tranquilla in compagnia delle persone care. Rossano sta lottando per la sua vita, e noi vogliamo essergli vicino e incoraggiarlo. Chiunque volesse partecipare può lasciare dei messaggi di incoraggiamento su questa pagina.

Facciamo sentire che il corso ha un cuore che pulsa all’unisono. Forza Rossano, siamo tutti con te”.