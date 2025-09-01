Colpo a sorpresa del Cagliari che alla chiusura del mercato acquista Andrea Belotti, attaccante in arrivo dal Como con una media di 3 gol a stagione negli ultimi anni. L’anno scorso è stato poi ceduto in prestito al Benfica dove appunto ha realizzato solo 3 reti. Un giocatore completamente da rilanciare di 32 anni che non scalda il cuore dei tifosi e che secondo la società rossoblù dovrebbe prendere il posto di Piccoli che l’anno scorso ha realizzato 10 reti. Belotti, con un passato anche in Nazionale, negli ultimi anni ha fatto quasi perdere le sue tracce da quando è andato alla Roma mentre nel Torino ha vissuto i suoi anni migliori. Una scommessa vera e propria, un giocatore comunque di esperienza che va a rinforzare la squadra di Pisacane mentre i tifosi sui social si dividono. Soprannominato “il gallo” per le sue esultanze con il gesto proprio del “chicchirichì”.