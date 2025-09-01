Dalle ore 14 circa, squadre della centrale operativa dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono impegnate per un vasto incendio di vegetazione, cumuli di stoppie e ramaglie, in un terreno privato adiacente alla strada Provinciale 17, Viale Leonardo Da Vinci , a Quartu Sant’Elena. La situazione è ora sotto controllo.

Sono ancora in atto le operazioni di spegnimento e di ammassamento dei cumuli di stoppie e residui di potature con un mezzo speciale cingolato del Gos (Gruppo Operativo Speciale) movimento terra.

In corso anche la bonifica dei focolai residui nelle aree adiacenti, per evitare che le fiamme alimentate dal vento si possano propagare a delle serre site nello stesso terreno e case sparse o proprietà della zona.

Sul posto sono intervenuti anche il Corpo Forestale e Vigilanza ambientale della regione Sardegna e una squadra di volontari della Protezione civile dell’antincendio regionale.