I Carabinieri del Radiomobile di Cagliari hanno tratto in arresto un 27enne algerino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, per il reato di rapina impropria. L’uomo, introdottosi in un punto vendita di una nota catena di abbigliamento, si è impossessato di capi d’abbigliamento per un valore di circa 150 euro, cercando di allontanarsi nonostante l’attivazione del sistema di allarme antitaccheggio.

Fermato dall’addetto alla sicurezza del negozio, un uomo di 58 anni residente a Cagliari, ha reagito con violenza, aggredendolo con spintoni e pugni, per poi darsi alla fuga a piedi. Tutto sotto gli occhi di un cittadino che, con prontezza, ha allertato il 112.

I militari hanno rintracciato il fuggitivo nelle vie limitrofe, bloccandolo. L’addetto alla sicurezza non ha riportato ferite significative, mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio.

Al termine delle formalità, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo.