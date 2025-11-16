Sestu, le strade come un circuito di formula uno: corse sfrenate in pieno centro abitato, a finire sotto le ruote delle macchine, spesso, sono animali domestici e la paura che possa accadere anche ai residenti è tanta.

“Inutile dire che in viale Vienna si dovrebbe percorrere la strada a 30, non a 90, ma ancora non si fa niente e noi abitanti abbiamo paura di attraversare la strada anche sulle strisce pedonali” spiegano i residenti.

Un gatto falciato è solo l’ultima vittima della strada, una delle tante a quattro zampe che, durante l’attraversamento della strada, finisce sotto la macchina in corsa. Certo, può accadere, gli animali sono imprevedibili, ma per i residenti il problema consiste nella velocità sostenuta con la quale si percorrono le strade cittadine. E il problema non riguarda solo viale Vienna, bensì anche altre arterie come via Monserrato, per esempio.

Le richieste: i dissuasori, come già avanzato in passato attraverso una petizione.

Ma il problema di base rimane l’inciviltà al volante, poiché anche dove sono già stati installati i dossi si continua a correre, e anche tanto.

“Ieri poco distante, in via Iglesias, di fronte alla scuola stavo andando a 20 perché c’è il dissuasore, scuola e il limite è 20 km/h e un signore mi ha prima suonato il clacson e poi mi ha superato” spiega un residente. Insomma, un pericolo reale e quotidiano che minaccia la sicurezza dei cittadini.