Cagliari, fortissimo odore di gas in via Paoli: arrivano i Vigili del fuoco

Perdita di gas nella centralissima via Paoli a Cagliari. L’inconfondibile odore è stato avvertito da alcuni passanti, proprio tra una profumeria e un negozio di abbigliamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno subito messo in sicurezza l’area e rilevato, con la strumentazione adatta, la fuoriuscita del gas. “Colpevole” un tubo esterno ad un passo carrabile. Per sicurezza tutta l’area è stata transennata, in attesa della riparazione del tubo.