Il commovente addio di Schwarznegger a Columbu: “Una parte di te vive in me. Sei stato il mio migliore amico”

L’addio di Arnold Schwarznegger a Franco Columbu, il culturista di fama mondiale di Ollolai, morto oggi a San Teodoro a 78 anni.

“Sono devastato oggi”, scrive nella pagina Facebook la celebre star di Hollywood, “ma sono anche così, sono felice per i 54 anni di amicizia e gioia che abbiamo condiviso. Le partite a scacchi, i lavori di costruzione, i pasti, gli scherzi, le lezioni di vita – abbiamo fatto tutto insieme. Siamo cresciuti e abbiamo imparato e ci siamo voluti bene. La mia vita è stata più divertente, più colorata, e più completa grazie a te.

Mi mancherà sempre. Ma so anche che una parte di te vive in me, in Debbie, in Maria, e nei milioni di persone a cui hai ispirato ogni giorno che hai vissuto. E io ci sarò per Maria e Debbie, così potete riposare ora senza preoccupazioni.

Ti voglio bene Franco. Mi ricordo sempre la gioia che hai portato alla mia vita, i consigli che mi hai dato, e il bagliore neri tuoi occhi che non è mai scomparso. Sei stato il mio migliore amico”