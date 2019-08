Tragedia sfiorata in mare a Villaputzu, turista 20enne di Viterbo rischia di annegare

Una vacanza che poteva finire in tragedia, quella di un 20enne di Viterbo. Il giovane si è tuffato nelle acque di Porto Corallino, a Villaputzu, indossando una maschera subacquea che gli copriva tutto il viso. All’improvviso, però, qualcosa è andato storto e l’acqua del mare ha iniziato ad entrare. Il ragazzo ha bevuto molta acqua ed è svenuto. Un bagnino, il 18enne Danilo Porcu – in servizio per la Protezione Civile Sarrabus Gerrei, si è subito tuffato e l’ha portato a riva. Lì, insieme a una dottoressa francese che si trovava per caso sulla spiaggia, gli hanno praticato un fondamentale massaggio cardiocircolatorio per qualche minuto, sino a quando il 20enne non ha ripreso conoscenza.

Poi, l’intervento del 118 e dell’elisoccorso che ha portato il turista sino al Brotzu, fortunatamente non più in pericolo di vita.