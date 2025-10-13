Ottantamila euro di merce rubata. Merce di ogni tipo, generi alimentari per tutti i gusti, ma soprattutto birra. Gli ammanchi non sono però passati inosservati e i proprietari del supermercato Coop di via Anassagora a Cagliari hanno cominciato a tenere sotto controllo alcuni dipendenti, anche con telecamere di sorveglianza: dai filmati hanno scoperto l’amara verità e deciso di andare in Questura a formalizzare una denuncia per furto. Una decina di giorni fa la denuncia, presentata dall’amministratore unico della Supersardissimi srl, Alberto Cellino, nei confronti di tre dipendenti Stefano Siddi, Luca Vassallo e Michele Usai – due sono stati licenziati e uno si è dimesso – e nei confronti di Alessandro Cao, consigliere comunale dei Progressisti, che abbiamo cercato senza successo per una replica con la sua versione dei fatti.

Una vicenda che è ancora tutta da chiarire ma che viene confermata in tutti i suoi dettagli dai proprietari del supermercato. “Sì, purtroppo è tutto vero, hanno sottratto merce di importo notevole e alla fine siamo riusciti a scoprili. Siamo molto amareggiati”, dicono i proprietari a Casteddu online. Quale fosse il ruolo di Cao, che non era dipendente del supermercato, e cosa c’entri – se c’entra – in questa storia è tutto da chiarire. “Non ne abbiamo idea, fino a dieci giorni fa non sapevamo neanche come fosse fatto, ora purtroppo lo abbiamo scoperto”. Così come è da chiarire dove e a chi fosse destinata tutta quella merce.

Naturalmente adesso le forze dell’ordine avvieranno tutte le indagini per arrivare in fondo alla storia e scoprire la verità, così come dovrà essere chiarito l’eventuale ruolo di Cao che domani, durante il consiglio comunale, ufficializzerà l’addio ai Progressisti per passare al gruppo Misto. Intanto, si è già dimesso dall’incarico di presidente della commissione consiliare Sviluppo Economico e Settori Produttivi.