Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 14 Otto bre

Una circolazione depressionaria determinerà sull’isola molte nubi con deboli piogge dal pomeriggio. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 5 ° C e la minima di 20 °C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sudest, al pomeriggio da Sud-Sudest. Il mare sarà moss o . A Sassar i la giornat a sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 4 °C e la minima di 1 7 °C. I venti sarann o m oderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord. A Oristan o la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 8 ° C e la minima di 1 6 ° C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Est-Sudest. Il m are sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio E’ previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 2 2 ° C e la minima di 1 5 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderat i al pomeriggio, provenienti da Est. Sarà pertanto una giornata nuvolosa , in prevalenza senza pioggia, con temperature che raggiungeranno massime di 2 8 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba