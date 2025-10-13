Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 14 Ottobre
Una circolazione depressionaria determinerà sull’isola molte nubi con deboli piogge dal pomeriggio. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 20°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sudest, al pomeriggio da Sud-Sudest. Il mare sarà mosso. A Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 17°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 16°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Est-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio E’ previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 22° C e la minima di 15°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio, provenienti da Est. Sarà pertanto una giornata nuvolosa, in prevalenza senza pioggia, con temperature che raggiungeranno massime di 28°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba