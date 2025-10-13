Las Plassas in lutto per la scomparsa di Susanna Piras, 51 anni, che per tanto tempo ha dedicato cuore ed energie per la sua comunità: un male l’ha strappata troppo presto alla vita.
Poche centinaia di abitanti conta il centro del Medio Campidano, noto per il castello e per la dedizione alle tradizioni locali. E tra chi è da sempre propenso a tramandare ciò che di comunitario si custodisce c’era Susanna, cuore pulsante della Pro Loco locale. La sua scomparsa, avvenuta ieri, ha lasciato un gran vuoto tra gli abitanti del paese e della sua famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio per la giovane donna, dall’amministrazione comunale alla Pro Loco, compresa quella di Villanovaforru che pubblicamente esprime: “La tua comunità ha perso una persona che ha donato parte del suo tempo prezioso agli altri, con impegno, gentilezza e tanto amore.
Il tuo ricordo vivrà nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerti”.
Domani verrà celebrato il rito funebre.