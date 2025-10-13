Domani verrà celebrato il rito funebre.

Las Plassas in lutto per la scomparsa di Susanna Piras, 51 anni, che per tanto tempo ha dedicato cuore ed energie per la sua comunità: un male l’ha strappata troppo presto alla vita.Poche centinaia di abitanti conta il centro del Medio Campidano, noto per il castello e per la dedizione alle tradizioni locali. E tra chi è da sempre propenso a tramandare ciò che di comunitario si custodisce c’era Susanna, cuore pulsante della Pro Loco locale. La sua scomparsa, avvenuta ieri, ha lasciato un gran vuoto tra gli abitanti del paese e della sua famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio per la giovane donna, dall’amministrazione comunale alla Pro Loco, compresa quella di Villanovaforru che pubblicamente esprime: “La tua comunità ha perso una persona che ha donato parte del suo tempo prezioso agli altri, con impegno, gentilezza e tanto amore.Il tuo ricordo vivrà nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerti”.