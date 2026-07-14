Sanluri, esplode una bombola di gas: casa in fiamme, miracolosamente nessuno è rimasto ferito.

È accaduto questa sera nella zona del Convento, un forte boato è stato udito in buona parte della città seguito da alte fiamme che in poco tempo hanno avvolto la casa abitata da una giovane coppia.

L’abitazione risulta inagibile, tutto è stato bruciato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Tra i residenti è già scattata la solidarietà per i proprietari che hanno perso tutto: sui social in tanti si mettono a disposizione per donare aiuto ai concittadini.