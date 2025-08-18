Una serata in famiglia finita con il conto lasciato sul tavolo. È successo pochi giorni fa nella paninoteca Fame Cosmica di via Tuveri, dove una famiglia si è alzata e se n’è andata senza saldare la cena a bordo di una Jaguar. A raccontarlo è il titolare, ancora più colpito dal gesto che dall’importo: una trentina di euro. “Ci ha spiazzato il fatto che fosse una famiglia”, spiega. L’uomo si accomoda, riempie di complimenti il titolare per la bontà dei panini, poi annuncia che va a fumare una sigaretta. La moglie lo segue, rassicurando che avrebbe finito dopo il piattino rimasto a metà sul tavolo. Il locale si riempie, il titolare serve altri clienti, e a un certo punto si accorge che la famiglia non c’è più. “Un brutto gesto, per 30 euro: se mi avessero detto che erano in difficoltà, glielo avrei offerto”, racconta. Poi, con un filo di ironia: “Io aspetto ancora che finiscano la sigaretta e tornino a pagare il conto”. “Resta la speranza che sia stata una dimenticanza”, aggiunge – ma dopo una settimana, e viste le circostanze direi che è davvero improbabile”. Il titolare ha voluto raccontare l’accaduto anche per sensibilizzare altri colleghi, visto che episodi simili capitano sempre più spesso. Non è tanto una questione di soldi, quanto di rispetto per chi lavora con impegno e serietà.