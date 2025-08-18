Oggi giorno cruciale a Washington, in cui Zelensky incontra Trump e i leader europei. “Zelensky può porre fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente, se lo desidera, o continuare a combattere”, ha scritto su Truth il presidente Donald Trump dopo aver incontrato il leader ucraino.

Secondo Trump, per raggiungere la pace Zelensky dovrà rinunciare al Donbass e alla Crimea. “La pace deve essere duratura“, la convinzione del Presidente ucraino. E in risposta all’invito di Trump: “Sono fiducioso che difenderemo l’Ucraina, garantiremo efficacemente la sicurezza. La Russia deve porre fine a questa guerra, che lei stessa ha iniziato. E spero che la nostra forza congiunta con l’America, con i nostri amici europei, costringerà la Russia a una vera pace”.

Presente anche la premier Giorgia Meloni, che ha sottolineato l’importanza di questa giornata.“L’Italia è sempre è stata al fianco di Kiev”, ha detto la premier “L’Italia c’è come c’è sempre stata in questi 3 anni e mezzo, noi siamo al fianco dell’Ucraina, sosteniamo gli sforzi di pace del presidente degli Stati Uniti, siamo stati chiamati per il nostro contributo di proposte di diplomazia”. “Chiaramente non ci sono soluzioni facili quando si tratta di fermare una guerra e di costruire la pace”, ha proseguito Meloni. “Dobbiamo esplorare tutte le soluzioni possibili per garantire pace, per garantire giustizia, per garantire la sicurezza delle nostre nazioni e l’Italia porta tutto il contributo di proposte che già dimostrato di saper garantire in questi mesi”.

