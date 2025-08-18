Un appello disperato quello di un uomo di 44 anni racconta la situazione difficile che sta vivendo insieme alla compagna. Dopo alcuni ritardi nei pagamenti, il padrone di casa ha deciso di sfrattarli e ora hanno pochissimo tempo per trovare un nuovo alloggio. “Stiamo cercando con urgenza un appartamento”, scrive. “Ma non riusciamo a coprire il costo di caparre e prime mensilità. Chiediamo anche un aiuto economico: un affitto adeguato a uno stipendio base sarebbe per noi l’unica possibilità di ripartire”. La coppia rivolge infine un appello diretto: chiunque abbia la possibilità di offrire loro un appartamento può dare un contributo concreto per aiutarli a ricominciare.

IT97Z36772223000EM002496428