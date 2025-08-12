Dopo mesi di disagi, il semaforo a metà di via Roma lato porto è tornato operativo. In seguito alla recente riapertura del lato portici, è stato ripristinato l’attraversamento pedonale sul lungomare New York 11 settembre, con stop al traffico in entrambe le direzioni per circa 30 secondi. Un ritorno atteso, che mette fine a una situazione rischiosa sia per i pedoni, costretti spesso ad attraversare in punti non segnalati, sia per gli automobilisti, sorpresi da passaggi improvvisi. I semafori erano stati rimossi a marzo, durante i lavori, costringendo cittadini e turisti a lunghi giri o a manovre azzardate. Insieme a quello vicino alla stazione Arst, resteranno entrambi attivi in attesa delle nuove modifiche alla viabilità annunciate dal Comune.