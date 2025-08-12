Temporali, piogge intense e grandine in arrivo sulla Sardegna occidentale. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico dovuto a temporali. L’allerta sarà valida almeno fino alle 21.

Le aree interessate comprendono Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, dove sono attesi fenomeni localmente intensi che potrebbero causare disagi, soprattutto in prossimità di corsi d’acqua, zone depresse e centri abitati più esposti.

La Protezione Civile invita alla prudenza, raccomandando di seguire gli aggiornamenti e adottare comportamenti responsabili, specialmente in previsione degli spostamenti legati alle festività di Ferragosto.

Intanto, è polemica nel Sulcis con Iglesias e altre città finite sott’acqua per la bomba d’acqua che si è abbattuta nel pomeriggio.