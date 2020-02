Cagliari, accoltella il fidanzato dopo una lite: tensione in via Galassi

Ha accoltellato il fidanzato dopo l’ennesimo litigio. L’episodio questa sera in via Galassi a Cagliari. Protagonista una giovane con qualche problema di salute mentale. Una vicenda delicata sulla quale la polizia sta intervenendo con grande cautela. Il ragazzo non è stato ferito in modo grave