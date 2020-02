Dolianova, taglio del nastro per il “parco del fitness” ideato da un giovane disabile

Tutto pronto a Dolianova per l’inaugurazione del nuovo parco fitness sociale in via Meloni, all’interno del campo sportivo Sant’Elena. Sabato 22 febbraio, alle 15:30, il sindaco Ivan Piras taglierà il nastro del nuovo spazio: “Uno spazio nuovo, trasformato in una vera e propria palestra all’aria aperta per i tanti amanti dell’attività sportiva e del benessere psicofisico. Un progetto sviluppato dall’amministrazione comunale grazie alla bellissima idea di Nicola Abis”, spiega Piras. Infatti, a suggerire la realizzazione dell’area sportiva è stato un 18enne disabile di Dolianova. Anche lui ha condiviso su Facebook l’appuntamento con l’inaugurazione: “Sabato 22 febbraio ci sarà l’inaugurazione della palestra inclusiva all’aperto, che si trova all’esterno del campo Sant’Elena, di cui sono l’ideatore”.

“Interverrò io, il sindaco di Dolianova Ivan Piras e il vicesindaco Daniela Sedda. Sono invitate tutte le persone interessate a conoscere il parco, soprattutto le associazioni sportive di Dolianova”, scrive Abis. “Sarà un momento importante per me, per tutti i ragazzi con disabilità e per tutti i cittadini che avranno l’opportunità di poter socializzare all’aria aperta facendo anche attività fisica gratuitae un momento di integrazione”.