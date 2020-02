Sfida decisiva a Verona per il Cagliari in crisi: squadra da domani in ritiro in Lombardia

Il Cagliari ritornerà in campo domani mattina per una nuova di seduta di allenamento, nel pomeriggio è in programma la partenza alla volta di Coccaglio: qui la squadra inizierà il ritiro per concentrarsi e preparare la sfida di domenica al Bentegodi contro l’Hellas