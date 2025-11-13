Nelle prime ore del mattino, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno denunciato per ricettazione una 50enne disoccupata, residente nel Sud Sardegna.

Il controllo è avvenuto mentre la donna percorreva piazza della Repubblica alla guida di un’Alfa Romeo Mito. Gli accertamenti eseguiti dai militari, sin dai primi riscontri, hanno evidenziato una difformità tra il numero di telaio del veicolo e la targa apposta, risultata invece riferita ad un’altra auto. Da tale anomalia sono stati avviati ulteriori approfondimenti che hanno permesso di verificare come il mezzo fosse oggetto di furto denunciato lo scorso ottobre da una 37enne cagliaritana.

L’auto è stata quindi sottoposta a sequestro e la Sezione Radiomobile sta procedendo allo svolgimento di ulteriori attività investigative utili a ricostruire l’intera filiera delittuosa.