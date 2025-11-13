Tragedia familiare ieri sera a Muggia, in provincia di Trieste. Una donna ucraina di 55 anni ha ucciso sgozzandolo con un coltello da cucina il figlioletto di 9 anni.

Il padre del piccolo, separato dalla donna, non riuscendo a contattarla ha allertato le forze dell’ordine, poi la macabra scoperta. La stessa donna avrebbe tentato di farsi del male e, da quanto si apprende, era seguita dai servizi sociali e il piccolo era stato affidato al papà.

Situazione confermata dal sindaco di Muggia Paolo Polidori: “La situazione era seguita da quando è nato il bambino, era una situazione difficile ma non un dramma”.

Stando a quanto ricostruito, il padre del bimbo avrebbe dovuto passare a prenderlo alle 21 di ieri sera e non riuscendo a parlare con l’ex compagna ha fatto scattare l’allarme.

Si indaga sul perché di un gesto così terribile. La donna sarà portata nel carcere di Trieste.

