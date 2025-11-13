Nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Montevecchio hanno denunciato un 41enne, operaio, nato in Romania e residente a Guspini, ritenuto responsabile delle violazioni previste dagli artt. 256 comma 4 e 258 comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

L’intervento dei militari ha avuto origine dal controllo del Fiat Iveco Daily condotto dall’uomo, regolarmente iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Proprio l’accurata ispezione del mezzo ha consentito di accertare che il veicolo stava trasportando rifiuti speciali costituiti da numerosi pannelli solari, una tipologia non ricompresa tra quelle autorizzate per l’impresa a cui risulta intestata l’iscrizione all’Albo.

Approfondendo le verifiche, i militari hanno inoltre riscontrato che i formulari di identificazione dei rifiuti esibiti dal conducente erano scaduti di validità, circostanza che ha ulteriormente aggravato il quadro delle irregolarità. Il materiale trasportato è stato pertanto sottoposto a sequestro penale e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.