I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari per circa 100.000 euro, anche per equivalente, nei confronti di una società e del suo rappresentante legale di origine cinese, operante nel settore del commercio al dettaglio di articoli vari.

L’indagine si è sviluppata partendo dalle risultanze di un’attività di verifica fiscale svolta dalle Fiamme Gialle per i periodi d’imposta 2020 e 2021 da cui è emerso che la società sottoposta ad ispezione fiscale sarebbe organica a un’imponente “frode carosello” ed avrebbe utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti che le hanno consentito di abbattere la base imponibile da sottoporre a tassazione per oltre 210.000 euro e di non versare l’IVA per circa 47.000 euro.

A seguito delle indagini, è stata disposta dalla locale A.G., apposita misura cautelare reale nei confronti della società cagliaritana e del suo rappresentante legale che si è concretizzata con il sequestro di disponibilità finanziarie e quote societarie per un importo complessivo di euro 98.000.