Accademia Santu Jacu: dove l’arte incontra il silenzio e la bellezza diventa preghiera e ispirazione

Corsi residenziali. Un’esperienza unica e personalizzata di immersione artistica e spirituale

L’Accademia Santu Jacu, centro d’eccellenza per l’insegnamento dell’Iconografia Cristiana e delle Tecniche pittoriche antiche, è lieta di offrire una straordinaria opportunità a tutti gli amanti dell’arte e della spiritualità.

Residenzialità: un’opportunità esclusiva per un percorso senza distrazioni

L’alloggio, messo a disposizione dal laboratorio e riservato esclusivamente ai corsisti, consiste in un accogliente monolocale in autogestione, progettato per favorire lo studio, ma anche il raccoglimento interiore. La vicinanza al laboratorio ti permetterà di vivere un’esperienza di totale immersione, alternando studio, pratica artistica e momenti di relax.

L’Accademia Santu Jacu si trova a Ussana (CA) un paese che offre un ambiente sereno e tranquillo, ma anche una posizione strategica.

Ussana è situato a pochi minuti da Cagliari e a circa 20 km dall’Aeroporto di Cagliari-Elmas, rendendo i collegamenti comodi e accessibili per chi arriva da fuori Sardegna. Inoltre, il paese è dotato di tutti i servizi essenziali, ed è ben collegato sia con i mezzi pubblici che con le principali arterie stradali. Questa combinazione tra tranquillità, accessibilità e servizi rende l’esperienza residenziale ancora più confortevole e piacevole, permettendoti di dedicarti completamente al tuo percorso artistico e spirituale senza preoccupazioni logistiche. Ecco una descrizione che mette in evidenza questa caratteristica speciale:

Assoluta fedeltà alle tecniche millenarie dell’arte antica.

Qui non si utilizzano tecniche o forme d’arte contemporanee: ogni opera viene realizzata secondo la tradizione, con l’impiego della tempera all’uovo, dei pigmenti naturali e del vero oro zecchino. Questa scelta non è solo una questione di stile, ma un atto di rispetto verso l’eredità culturale e spirituale dell’arte sacra. Ogni passaggio, dalla preparazione dei supporti alla stesura dei colori, è eseguito manualmente, con cura e precisione, secondo procedimenti tramandati nei secoli.

Percorsi individuali su misura, guidati da un maestro

Uno degli aspetti più preziosi dei corsi dell’Accademia Santu Jacu è la possibilità di essere seguito personalmente dal teologo e iconografo Michele Antonio Ziccheddu. Con oltre 20 anni di studi e di esperienza, il maestro ti accompagnerà in un percorso formativo personalizzato, adattato alle tue esigenze e al tuo livello di preparazione.

Potrai apprendere tecniche millenarie con una guida attenta e dedicata, che valorizzerà il tuo percorso personale, aiutandoti a scoprire il significato più profondo dell’arte come mezzo di espressione e crescita interiore e spirituale.

I vantaggi di un corso residenziale:

Totale immersione nell’arte e nella spiritualità : vivi un’esperienza senza distrazioni, in un luogo pensato per stimolare la creatività e il raccoglimento.

: vivi un’esperienza senza distrazioni, in un luogo pensato per stimolare la creatività e il raccoglimento. Pace e tranquillità : l’alloggio e l’ambiente circostante offrono un rifugio perfetto per ritrovare equilibrio e concentrazione ideale per studiare, rilassarti e lasciarti ispirare dal silenzio.

: l’alloggio e l’ambiente circostante offrono un rifugio perfetto per ritrovare equilibrio e concentrazione ideale per studiare, rilassarti e lasciarti ispirare dal silenzio. Crescita individuale : un percorso personalizzato, pensato per aiutarti a sviluppare le tue competenze artistiche e, per chi lo desidera, approfondire il proprio cammino spirituale.

: un percorso personalizzato, pensato per aiutarti a sviluppare le tue competenze artistiche e, per chi lo desidera, approfondire il proprio cammino spirituale. Accessibilità per chi viene da lontano e non solo: l’alloggio rappresenta un’opportunità, in modo particolare, per coloro che non risiedono in Sardegna. Ma è pensato anche per accogliere tutti i corsisti che desiderano usufruire di un punto d’appoggio per la lezione.

CORSI RESIDENZIALI DISPONIBILI:

Iconografia Cristiana (teoria-pratica)

Esercizi spirituali con le icone

Pittura Medievale Italiana (periodo dal XIII al XV secolo)

Affresco

Doratura

Preparazione dei supporti (gessatura)

Un’esperienza a 360 gradi: imparare, creare e ritrovare sé stessi

Questa offerta straordinaria, grazie alla formula residenziale, è un’occasione irripetibile per chi desidera immergersi nell’arte sacra e nelle tecniche pittoriche antiche, seguendo un percorso che va oltre l’apprendimento tecnico, per abbracciare una dimensione di crescita personale e spirituale.

