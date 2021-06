Cagliari, nell’ex caserma di Monte Urpinu altri 300 parcheggi per il Binaghi

Altri 300 parcheggi per il Binaghi. C’è l’accordo tra l’Ats e l’assessorato regionale agli Enti locali. Il Covid hospital di via Is Guadazzonis potrà contare sugli spazi dell’ex caserma deposito carburanti di Monte Urpinu (passato alla Regione dopo l’addio dei militari) per gli spazi per la sosta. L’ospedale potrà contare su 4 mila e 700 metri quadrati di piazzali per accogliere le auto degli utenti e dei parenti de malati in visita.