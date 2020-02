Cagliari, solidarietà senza confini: ristoratore cinese dona pasta con vongole e polpette ai poveri

Ha preparato pasta con le vongole, polpette al sugo, fagiolini e tante varietà di carne. Poi, anche metterle dentro i maxi contenitori del suo locale “all you can eat” a Stampace, ha preferito donarli ai poveri: “È già la terza

volta che lo faccio, ho riempito decine di vaschette e le ho consegnate a Roberto Carrus e alla sua associazione”, spiega Sifenjy, nato in Cina ma da anni residente nel capoluogo sardo. E loro, i ragazzi e le ragazze del team “della solidarietà” made in Selargius, ringraziano. Le tante porzioni di cibo, nelle prossime ore, finiranno negli angoli più “nascosti” di Cagliari, Monserrato e Selargius. “Si è instaurato un ottimo rapporto con Sifen, è già la terza volta che ci aiuta in modo totalmente spontaneo. Ha letto di noi su Casteddu Online e ci ha subito contattato, ma non è l’unico. Ci sono tanti titolari di attività commerciali che, anche a fine giornata, ci donano cibi freschi”.

Un gesto di solidarietà tutt’altro che scontato, quello compiuto dal ristoratore: “Anche mia moglie mi ha dato una mano d’aiuto per preparare i piatti”.