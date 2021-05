Cagliari, estate in piazza del Carmine tra bancarelle degli artigiani e cinema sotto le stelle

Cinema all’aperto nei week end estivi in pizza del Carmine. La domanda è arrivata gli uffici comunali ed entro un mese arriverà la risposta definitiva dell’amministrazione. La richiesta è stata presentata qualche giorno fa dalla Ulaas Cataleja Eventi per l’istanza di occupazione di suolo pubblico e l’avvio di attività di esercizi di trattenimento e svago aperti al pubblico. L’evento si chiamerà “Cinema e cultura in piazza 2021” e prevede momenti di cinema all’aperto, esposizione di prodotti locali e artigianali in piazza del Carmine, Cagliari.

Nelle carte del progetto si legge che “saranno posizionate 50/60 sedie, un traliccio americano sormontato da uno schermo” e che, a chi sceglierà di assistere alle proiezioni, saranno fornite “un paio di cuffie wireless”, per evitare “i rumori circostanti”.