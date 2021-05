AlexOne, il Rapper Sardo che sfida la Politica!

AlexOne, rapper sardo ex leader del gruppo Orda86, in voga ad inizio anni 2000, riprende la sua carriera da artista nel 2021 lanciando la nuova canzone ( già Hit e Tormentone ) “InSolinas” sfidando direttamente la politica sarda ed ironizzando sul periodo storico delle chiusure obbligate.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=llZtnXt2qAE

Spotify: https://open.spotify.com/track/4KwhWeW13mOWgdbj2HtXSI?si=vf8S4HQESyGng_TRNgUfYg

AlexOne in passato scrissepezzi come “Ti ho vista piangere” e “Testosterone” che andarono in vetta alle classifiche di tutte le radio nazionali nel 2005, prendendo poi parte alle grosse manifestazioni musicali Italiane come Sanremo, TimTour, SintonyTour e tutti i principali eventi dell’isola.

“InSOLINAS”, cosi recita il titolo della canzone, sta diventando virale su YouTube e sui vari social network. Nei centinaia di commenti sotto il video, si può capire come le persone che la ascoltano, riescano ad immedesimarsi nel testo accattivante, ironico e tagliente, che comunica in maniera diretta la disapprovazione e sofferenza verso le scelte politiche, poste in essere nell’ultimo anno nella nostra splendida isola.

InSolinas vanta già oltre 13mila visualizzazioni sul canale Youtube della Evolo Music Discografia.

