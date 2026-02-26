Un esposto anonimo in procura a Cagliari ipotizza presunte irregolarità nella procedura di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana del comune di Cagliari. A presentarlo, come si legge in calce al documento, sono il “Comitato spontaneo Cagliari Onesta” e il gruppo “Parlamentari sardi contro l’illegalità”, che sollecitano accertamenti su possibili condotte riconducibili, in via ipotetica, ai reati di turbativa d’asta e abuso d’ufficio.

Nel documento si ricostruisce il contesto del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti nel capoluogo, evidenziando come, dalla liquidazione della società municipalizzata, l’appalto sia stato per 35 anni affidato sempre alla stessa impresa. Circostanza che, secondo gli estensori dell’esposto, meriterebbe un approfondimento alla luce della nuova procedura di gara in corso.

La terza settimana di febbraio è attesa la pubblicazione dei punteggi tecnici attribuiti alle aziende partecipanti. Nell’esposto vengono elencati gli operatori economici in gara, ma al momento non risultano decisioni definitive sull’aggiudicazione.

Tra i rilievi sollevati vi sarebbe la presunta incompatibilità di uno dei componenti della commissione giudicatrice, che – secondo quanto riportato – avrebbe un ruolo tecnico nell’appalto attualmente in essere e svolgerebbe attività di verifica del servizio. Una circostanza che, secondo i firmatari, potrebbe configurare un potenziale conflitto di interessi.

Nel documento vengono inoltre avanzate ipotesi su possibili esiti della valutazione tecnica e sugli effetti che questi potrebbero avere in termini di eventuali ricorsi amministrativi, facendo riferimento anche a rapporti di collaborazione tra alcune delle aziende partecipanti nell’ambito dell’appalto in corso. Si tratta, al momento, di valutazioni e timori espressi dagli autori dell’esposto, che chiedono alla magistratura di verificare la correttezza dell’iter.

La richiesta formale è che la Procura avvii le indagini ritenute opportune per accertare l’eventuale sussistenza di illeciti penali. Al momento non risultano provvedimenti giudiziari né contestazioni formali a carico di soggetti coinvolti nella procedura.