È il 20enne Nicolò Filippucci con il brano “Laguna” a conquistare Sanremo Giovani 2026. Premio della critica alla talentuosa Angelica Bove, apprezzatissima con il suo brano “Mattone”.

Nicolò, nato a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, ha iniziato prestissimo ad amare la musica debuttando a 9 anni nel coro di voci bianche del Conservatorio Morlacchi.

Grazie ad Amici, nel 2024 arriva al grande pubblico. Nel talent Mediaset si fa conoscere con gli inediti “Non mi dimenticherò”, “Yin e Yang” e “Cuore bucato”, e nel maggio del 2025, anticipato dall’omonimo singolo, esce il suo primo EP “Un’ora di follia”. Nicolò si è contraddistinto per una scrittura originale e pulita, molto contemporanea, che gli ha permesso di farsi apprezzare sia dai giovanissimi che fa un pubblico più adulto.