Avviso della Protezione Civile regionale. Misure di autoprotezione ed elenco delle strade del territorio municipale di Pirri dove è opportuno non parcheggiare

Allerta maltempo, rischio idrogeologico per temporali codice giallo a Cagliari per domenica 20 settembre

Dalle ore 12 e sino alle ore 18 di domenica 20 settembre , anche il territorio di Cagliari sarà interessato da un allerta codice giallo, ordinaria criticità per rischio idrogeologico per temporali.

In via precauzionale, a ulteriore tutela della sicurezza e della salute pubblica, la Protezione Civile del Comune di Cagliari ha individuato le vie del territorio della Municipalità di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri; Ampere.

Le auto parcheggiate nelle sopracitate vie possono essere spostate presso il parcheggio della piscina Terramaini, in Via Pisano.

Pertanto, l’Amministrazione invita le cittadine e i cittadini alla prudenza e attivare le misure di autoprotezione.

Si invita a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Cagliari.

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