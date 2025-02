Un uomo di 58 anni, disoccupato e senza fissa dimora, e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato oggi in flagranza di reato per tentato furto all’interno di un’abitazione privata situata nel quartiere di Is Mirrionis.

L’operazione ha avuto origine dalla pronta segnalazione della proprietaria dell’immobile, una pensionata 64enne, che ha allertato il Numero Unico di Emergenza 112 dopo aver notato movimenti sospetti all’interno del proprio cortile. La donna, allarmata, ha descritto la presenza di un uomo che, con fare furtivo, si aggirava nell’area della sua abitazione, verosimilmente cercando di sottrarre alcuni materiali custoditi all’interno della proprietà.

I carabinieri sono arrivati sul posto e hanno sorpreso il sospettato mentre tentava di asportare alcuni oggetti di proprietà dell’anziana. Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato la fuga, ma è stato subito bloccato.

L’arrestato è stato successivamente condotto presso il Comando Stazione Carabinieri di Cagliari-Villanova per l’espletamento delle formalità di rito, prima di essere trasferito presso le aule del Tribunale Ordinario di Cagliari.