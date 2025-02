Nella serata di ieri i carabinieri della Stazione di Sanluri hanno denunciato un agricoltore 50enne, residente a Samassi, per porto di armi o oggetti atti ad offendere, segnalandolo contestualmente alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

L’uomo è stato fermato dai militari mentre si trovava a bordo della propria auto, una Fiat Punto, poiché il suo atteggiamento ha destato sospetti. I carabinieri hanno quindi deciso di procedere con un controllo più approfondito e, nel corso della perquisizione veicolare, è stato trovato un coltello a serramanico. La successiva perquisizione personale ha permesso di individuare, nella tasca dei pantaloni dell’uomo, una bustina in cellophane contenente 0,2 grammi di cocaina.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro e debitamente custodito presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Sanluri, in attesa delle analisi e degli accertamenti di rito.