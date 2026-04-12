Il fatto è avvenuto pochi giorni fa in pieno giorno e si aggiunge alla lunga lista delle attività prese di mira nel quartiere.

Sui social si discute sul caso, nel gruppo dedicato al quartire si legge: “Non è purtroppo la prima volta che succede in questa zona. Si sospetta che si tratti di persone del posto che agiscono con una certa frequenza. All’attività e alla sua titolare la nostra solidarietà. Invitiamo chiunque abbia visto movimenti sospetti o abbia informazioni utili a segnalarlo alle autorità. È importante fare rete e tenere alta l’attenzione per tutelare le attività e il quartiere”.

Sulla vicenda interviene la titolare: “Sono Cristiana, titolare del salone Rosso Tiziano, il locale vittima del tentato furto. Grazie di cuore. Non è stato un momento semplice, ma la risposta del quartiere Marina è stata immediata e concreta: presenza, aiuto, umanità. È per questo che continuo a sceglierlo ogni giorno, nonostante tutto. Difenderlo e viverlo è una responsabilità di tutti”

Il quartiere si mostra unito più che mai per difendere quelle vie che si intrecciano nel cuore della città, che si affacciano sul porto e profumano delle tradizioni di un rione che non si vuole arrendere ma combattere per vivere e superare questo triste momento.