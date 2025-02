Ancora una volta una delle arterie principali di Cagliari e hinterland bloccate da un incidente, in direzione verso lo svincolo per Genneruxi. Stando alle prime ricostruzioni, il tamponamento avrebbe coinvolto almeno tre vetture ma le cause che lo hanno provocato sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Si registrano code chilometriche fino a Pirri. A segnalarlo è l’ex assessore Ettore Businco con un video social: “Finchè non si riaprirà il viale Marconi verso Quartu, Quartucciu e Selargius gli incidenti sull’asse mediano continueranno. Ma il dirigente dell’ufficio viabilità fa finta di niente”, commenta amaramente Businco. Intanto, a farne le spese sono i cittadini e gli automobilisti, alle prese quasi ogni giorno con enormi disagi e pericoli per se stessi e per gli altri.