Quartu Sant’Elena, addio all’orbiere di Sant’Efisio Pierluigi Ibba: il mondo della cultura e delle tradizioni in lutto, Ibba era anche un interprete teatrale. Un pilastro, descritto così da chi bene lo conosceva, sempre disponibile, cordiale e gentile. In tanti in queste ore si stringono alla sua famiglia, commossi e increduli per la sua scomparsa. Aveva 66 anni. “Ora sei tu che sicuramente da lassù pregherai il nostro amato Sant’Efis per noi, continuando la nostra devozione accanto a lui” ha espresso un suo amico.