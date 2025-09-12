Si tratta di una novità per affrontare l’emergenza dopo le ultime risse che hanno scosso il cuore della città, ferita nell’orgoglio per non poter vivere quel luogo tanto caro ai cagliaritani da sempre.

Si è presentata così piazza del Carmine dopo gli ultimi fatti di cronaca che hanno macchiato il lastricato di sangue, quello provocato dalle ferite provocate a suon di bottiglie rotte e usate come armi durante diverbi, risse che con troppa frequenza si ripetono in quel salotto trasformato in ring.

Una emergenza che mina la sicurezza di tutti, una situazione ampiamente denunciata e segnalata dai residenti e dai commercianti del luogo e delle strade limitrofe che, spesso, finisco in mezzo o assistono impotenti a ciò che accade durante il giorno come la notte.

Il fine settimana si avvicina, generalmente il sabato sera rappresenta un momento di svago, di incontri e di movida che si trasforma, però, in terrore e malamovida. Si accendono le luci dei lampeggianti, quelli delle ambulanze e delle forze dell’ordine che corrono da una parte all’altra per soccorrere e intervenire contro chi non è spensierato ma vive con rancore e poca voglia di ben socializzare con il prossimo.

Una immagine simbolo, quindi, diventa quella delle pattuglie al centro della piazza: la legalità che vuole prendere il sopravvento sulla delinquenza e sulla violenza, per rassicurare i cittadini sul fatto che le forze dell’ordine sono presenti e per restituire decoro alla piazza del Carmine, ribattezzata in piazza del Crimine, da chi, senza timore, mai ha smesso di denunciare al fine di riavere la sicurezza di rientrare a casa anche solo dopo una passeggiata con il cane.

