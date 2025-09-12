Nuoro, a 12 anni lotta tra la vita e la morte dopo il gravissimo incidente stradale avvenuto ieri sera alle porte della città: rianimata sul posto e trasportata al San Francesco, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Ha riportato un grave trauma cranico e l’intera isola prega al fine che possa superare questo drammatico momento.

Tre veicoli accartocciati e 10 feriti: questo è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera verso le 18 nella località di Pratosardo, proprio all’entrata della città. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare i feriti rimasti incastrati tra le lamiere e le ambulanze per trasportarli in ospedale. Non è ancora stata resa nota l’esatta dinamica del sinistro, la strada, sino a tarda sera, è rimasta interdetta al traffico.