Nelle ultime ore è in corso un’operazione di Polizia coordinata dalla Procura di Lanusei per fermare il presunto omicida del giovane Marco Mameli, ucciso a coltellate lo scorso primo marzo durante la festa di Carnevale a Barisardo. Il blitz da parte delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del giovane di Girasole Giampaolo Migali, che all’epoca dei fatti aveva già ammesso di aver ferito l’amico di Mameli, Alessandro Contu.

Un delitto brutale e senza senso che ora potrebbe avere finalmente un responsabile dopo mesi di appelli da parte della madre del 22enne, Simona Campus, e indagini svolte in silenzio che forse adesso sono giunte alla tanto attesa svolta.